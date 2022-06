Aanpak risicohond moeilijk door ontbreken landelijk registratiesysteem: 'De hond is niet altijd het probleem'

De meeste gemeenten maken in hun Algemene Plaatselijke Verordening ( gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid) een verschil tussen lichte bijtincidenten en ernstige bijtincidenten. Bij de eerste is er sprake van een eerste keer of er is sprake van lichte schade. Bij de tweede categorie is er ernstige schade in het spel zoals weefsel- of functieverlies of dood tot gevolg, en volgt meestal een strafrechtelijke procedure. Bij lichte bijtincidenten wordt in de meeste gevallen een bestuursrechtelijke procedure ingezet. Bij het inschatten van de ernst van het bijtincident maakt het niet uit of het slachtoffer een mens is of een dier is.