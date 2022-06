Bunschoten heeft nieuw college zonder ChristenUnie: 'Bewuste keuzes maken in plaats van achter de feiten aan lopen'

De coalitiepartijen zijn trots op het bereikte onderhandelingsresultaat dat ook morgen wordt gepresenteerd. “We gaan keihard werken voor onze inwoners", laten de fracties weten. "Daarbij bestendigen we de lijn die we ingezet hebben in de afgelopen periode. Dat betekent een gemeente die bewuste keuzes maakt in plaats van achter de feiten aan te lopen”, aldus de gezamenlijke partijen.