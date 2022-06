Provincie debatteert over begroting: 'Er zitten grenzen aan groei'

Concreet en spannend werd het even toen CDA-fractievoorzitter Chris Westerlaken liet weten niet akkoord te zullen gaan met de stikstofplannen van het kabinet. In sommige gebieden in Nederland moet de uitstoot van stikstof met 70 tot 80 procent worden verminderd, wordt waarschijnlijk vrijdag bekendgemaakt. "Als je dit soort voorstellen doet dan noem ik dat vandaliseren van agrarisch gebied." Saillant is dat het juist gedeputeerde Mirjam Sterk is van het CDA die het stikstofbeleid van het kabinet zal moeten uitleggen en verdedigen in de provincie. CDA-fractievoorzitter Westerlaken sloot niet uit dat het CDA uit de coalitie stapt wanneer de stikstofplannen rigoureus uitpakken voor agrariërs in de provincie.