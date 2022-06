Van spyshop- tot vergismoord: 'onthullend en ontluisterend' Marengo-proces nadert ontknoping

Wat is een kroongetuige?

"Een kroongetuige is een verdachte of veroordeelde die in ruil voor het afleggen van verklaringen iets terugkrijgt", legde advocaat Onno de Jong eerder al aan RTV Utrecht uit. "Dat kan een lagere strafeis of een stuk kwijtschelding van een straf die al is opgelegd zijn." De Jong stond eerder kroongetuigen Fred Ros (Passageproces) en Tony de G. (liquidatiezaak Jair Wessels) bij.

De term kroongetuige kent de wet niet, maar het is een getuige die behandeld wordt volgens artikel 226 in het wetboek van strafvordering: een getuige met een speciale status", aldus de advocaat. "Wanneer iemand die status eenmaal bereikt heeft, wordt hij volledig afgeschermd. Verhoren zullen dan ook gebeuren op een manier waarop de kroongetuige niet herkenbaar is. Hij wordt onderdeel van een getuigenbeschermingsprogramma en dan is het belangrijk dat mensen hem niet meer herkennen."

Volgens het OM is "het fenomeen kroongetuige heel zeldzaam". "Wij maken daar alleen gebruik van in zaken die we niet op een andere manier kunnen oplossen en die toch heel ernstig zijn", aldus officier van justitie Natasja van Collenburg. Als de verklaring van zo'n kroongetuige leidt tot de oplossing van een of meerdere ernstige feiten, kan het OM maximaal 50 procent strafkorting eisen.

