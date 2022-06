Valleiboeren wachten gespannen en gelaten Haagse stikstofstrategie af: 'Ik kan mij geen vallei voorstellen zonder boeren'

Martin Wassen, ecoloog en hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht, zegt ook dat fiks ingrijpen de enige optie is om in actie te komen. "Ik denk zeker wel dat je op bepaalde plekken intensieve agrarische activiteiten moeten gaan stoppen, dat is evident. Je kunt het nu alleen over het stikstof hebben, maar wij kijken ook naar fosfaat en welke invloed dat heeft op de natuur." Maar alleen naar het stikstofprobleem kijken, is niet genoeg. "We voldoen ook niet aan de Europese richtlijnen wat waterkwaliteit betreft. Dus het is ook weer van: we hebben een stikstofprobleem, de bouw ligt plat en we kunnen niks meer in Nederland en we gaan iets doen aan stikstof op bepaalde plekken. Maar je moet het structureler aanpakken door de landbouwtransitie te faciliteren naar een landbouw die minder stikstof uitstoot maar ook koolstof en minder andere milieubelastende activiteiten heeft."