Politie zoekt eigenaar pick-up in onderzoek naar kunstgrasravage bij Amerongse hockeyclub

Amerongen - In het onderzoek naar het vernielde kunstgrasveld bij hockeyclub De Haaskamp in Amerongen is de politie op zoek naar een mogelijke getuige. Het gaat om de eigenaar van een pick-up truck van Ford. Het voertuig stond in het bos toen het veld in de nacht van 14 op 15 mei grotendeels werd losgetrokken.