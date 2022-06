Zwemmers 'verbouwereerd en boos' nadat hun steiger uit het Abcoudermeer is verwijderd

“Het zwemmen is heerlijk, maar het is méér dan alleen zwemmen”, vertelt Nienke Meek aan de rand van het water. Ze heeft een roze handdoek omgeslagen. “Het verbroedert.” Nienke zwemt hier al tien jaar lang een paar keer per week. Elke dag zijn er wel mensen te vinden die even in het meer dippen of zwemmen, vertelt ze. “We kennen elkaar allemaal. Je maakt een praatje of je blijft nog even een kopje thee drinken. Zeker in coronatijd was dat heel fijn.”