Kapper verdacht van aanranding van twee jonge vrouwen in Leusdense kapsalon

De tweede vrouw die aangifte deed zou vier maanden eerder door hem zijn aangerand. Of zij een klant was of een medewerkster werd vandaag niet duidelijk. Hij zou haar hebben gevraagd om een wijnje met hem te drinken. Hij deed de deur van de kapsalon op slot en duwde de vrouw in een massagestoel. Vervolgens ging hij bovenop haar liggen en probeerde haar in de nek te zoenen. Hij kneep in haar borst en begon tegen haar aan te rijden, zegt de vrouw.