Spannende dag voor examen-leerlingen, vanmiddag komt hét telefoontje

Marit Posthuma, docent Nederlands op NXT in Doorn, noemt het de "spannendste en leukste dag van het jaar. " Ze zegt: "Dit is toch waar we naartoe werken met zijn allen al die jaren dat de leerlingen hier op school zitten. En dat ze hier straks met een diploma weg kunnen gaan en naar een vervolgopleiding kunnen gaan, dat is toch prachtig."