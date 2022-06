Ook in Amersfoort stille tocht voor vermoorde jongetje Gino

Amersfoort - Niet alleen in Kerkrade, ook in Amersfoort is vanavond een stille tocht gehouden voor Gino. Het jongetje raakte vorige week vermist in Zuid-Limburg, later bleek dat hij is gedood. De stille tocht in Amersfoort is georganiseerd door de Muchachos Brotherhood, een club die onder meer motorritten organiseert.