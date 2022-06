Burgemeester Bunschoten feliciteert tien gouden koppels met 50-jarig huwelijk: 'Met koffie, thee en gebak'

Het was de eerste keer sinds lange tijd dat de burgemeester en zijn vrouw echtparen ontvingen. "De bijeenkomst voor 50-jarige bruidsparen wordt twee keer per jaar georganiseerd. Per bijeenkomst zijn er gemiddeld 15 bruidsparen aanwezig. Dit was de eerste keer na de coronaperiode dat er weer een bijeenkomst voor 50-jarige bruidsparen kon worden georganiseerd. De bruidsparen die in coronatijd hun jubileum vierden, hebben een presentje thuis ontvangen."