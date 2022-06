Hoge woonkosten in provincie: Utrecht 725 euro en Amersfoort 740 euro

Utrecht is daarmee één van de provincies waar mensen het meest betalen aan woonkosten, zoals de huur of hypotheek, verzekeringen, gemeentelijke leges, gas, water en licht en onderhoudskosten. In 2018 waren inwoners van de provincie nog 677 euro kwijt. Als je kijkt naar de twee grootste steden van de provincie betaalden mensen in de stad Utrecht 725 euro en in Amersfoort 740 euro. In 2018 was het in Utrecht 677 euro en in Amersfoort 731 euro.