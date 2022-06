Het kersenseizoen is begonnen: 'Ik geef ze een dikke tien dit jaar'

Ook Piet van Haren van Fruitteeltbedrijf van Haren uit Wijk bij Duurstede gaat deze week van start met de verkoop en is zijn borden al aan het afstoffen. "De oogst is heel goed dit jaar, we hebben beduidend meer kersen dan vorig jaar." De afgelopen jaren nam de verkoop flink toe voor Piet van Haren: "Door corona hebben mensen het mooie van Nederland in gezien, we hadden juist een hele goede periode afgelopen twee jaar met veel fietsers langs de weg. Ik verwacht dat mensen daar nu niet opeens mee zijn gestopt."