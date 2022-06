Gezin lag te slapen toen de rookmelder afging: 'Verplichting liever vandaag dan morgen'

Uit recent onderzoek van verzekeraar Interpolis blijkt dat zo'n één op de zes Nederlandse huishouders geen rookmelder in huis heeft. De voornaamste reden is dat mensen er niet aan denken. Bovendien wachten sommige huurders tot hun verhuurder rookmelders regelt. Als mensen wél een rookmelder in huis hebben, werkt die niet altijd en zit die soms nog in de verpakking.

Voor nieuwbouwhuizen geldt al sinds 2003 de plicht van het regelen van rookmelders; vanaf 1 juli dus ook voor bestaande huizen. Bij huurhuizen zijn verhuurders verantwoordelijk voor het ophangen van rookmelders. In de praktijk is controle op de rookmelderverplichting moeilijk, maar onder meer de brandweer benadrukt dat je rookmelder ophangt "voor je eigen veiligheid".