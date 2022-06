Universiteit Utrecht adviseert internationale student: 'Geen kamer? Kom niet'

Het advies om internationale studenten zonder kamer nu tegen te houden, is in strijd met de kernwaarden van de universiteit. "We doen dit met pijn in het hart, want internationaal talent is belangrijk voor ons onderzoek en onderwijs", licht een beleidsadviseur toe. "Maar internationale studenten kunnen ook in onwenselijke en stressvolle situaties terechtkomen. Ze hebben vaak geen netwerk, waardoor ze bijvoorbeeld op dure hotelkamers belanden. Dat is niet wat wij hen toewensen."