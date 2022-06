De vlag uit en een champagnedouche: eindexamenleerlingen vieren feest

De herkansingen en inhaalrondes voor wie nog niet is geslaagd beginnen volgende week maandag in het tweede tijdvak van de eindexamens. Maar voor wie geslaagd is mag vandaag de vlag uit en is het tijd om het succes te vieren. "We gaan nu met z'n allen naar Albufeira", zegt Matthijs. "En komend weekend heb ik twee examenfeestjes. Maar ik hoor net dat ik hier nu wel eerst de vloer moet dweilen."