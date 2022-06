Woudenberg helpt Oekraïense vluchtelingen aan het werk: 'Mensen willen graag hun draai vinden'

Inspiratie kwam uit Amersfoort, waar vorige maand een vergelijkbaar evenement plaatsvond. “Dat was voor ons de aanleiding om te kijken of wij dat in Woudenberg ook konden doen”, aldus Zeeuwe. “Ook omdat wij als gemeente met een beperkte opvang best veel vluchtelingen opvangen.” In Woudenberg worden zo’n 170 mensen opgevangen, waarvan ongeveer honderd in de drie gemeentelijke opvanglocaties. De rest is ondergebracht in gastgezinnen.