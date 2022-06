'Onorthodoxe maatregelen nodig om gigantisch personeelstekort in kinderopvang te bestrijden'

Amersfoort - "Het is een gigantisch probleem dat groter is dan ooit", zegt Gjalt Jellesma. De voorzitter van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) reageert daarmee op een nieuw dieptepunt van de gevolgen van het personeelstekort in zijn sector. Ska Kinderopvang, actief in de regio Amersfoort, liet deze week aan ouders weten dat een deel van de contracten wordt verscheurd.