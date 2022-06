Groot onderhoud Galecopperbrug begonnen: 1,5 jaar uitgetrokken voor de klus

Tijdens de werkzaamheden wordt met een trajectcontrolesysteem in de gaten gehouden of weggebruikers zich houden aan de verlaagde snelheid. Dat is een primeur. Volgens het Openbaar Ministerie was de wens er al langer, maar kon het praktisch niet omdat er bij eerdere werkzaamheden sprake was van variabele maximumsnelheden. Nu kan het wel omdat de Galecopperbrug precies tussen twee camera's in ligt.