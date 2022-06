Overijverige groenwerker vernielde dit kunstwerk, vrijwilligers brengen het nu weer tot bloei

"Het was wel schokkend", blikt Van Dam terug. "Wat moest die man ook daar? Met zo'n brander in het park?" Er was drie jaar aan het kunstwerk gewerkt met een uitgedokterd plan. De trap is ingedeeld in meerdere zones: het ene stuk heeft veel zon, het andere schaduw, onderaan de trap bij de gracht is het een stuk natter dan daarboven. Op de ene plek plant je dan weer varens, op een andere plek een muurplantje zoals de hemelsleutel en dan is er nog het spel met de onderlaag, de bodem en op welke manier het water weg kan stromen.