Schimmelflat in Overvecht tocht nog steeds, gemeente verwacht dat renovatie snel begint

De oplossing is renovatie van het pand. Het was de bedoeling dat dat in 2022 zou gebeuren, maar Volt-raadslid Charlotte Passier vreest dat het later wordt: "Pas eind 2023 of begin 2024." Wethouder Rachel Streefland is optimistischer: "De planning van Bo-Ex is nog steeds om eind 2022 te starten met de inrichting van de bouwplaats. Om vervolgens in januari 2023 te beginnen met de renovatie."