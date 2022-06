Politie valt panden binnen in jacht op Mijdrechts drugsimperium, leider ondergedoken in buitenland

Het drugsnetwerk wordt gelinkt aan een reeks criminele incidenten. Sommige dealers zouden ruzie met elkaar hebben gekregen. Daarom werd een van hen een keer bedreigd met een vuurwapen tegen zijn hoofd. Ook wordt de groep gelinkt aan de vondst van 640 kilo cocaïne vorig jaar in een huis in Uithoorn. Drie personen werden toen aangehouden. Verder zou er ook een verband zijn met een reeks autobranden in Mijdrecht en de dump van munitie in de wijk Hofland. Hoewel het onderzoek naar de groep nog in volle gang is, zijn sommige betrokkenen inmiddels al opgepakt of zelfs veroordeeld door de rechter.