Wethouder Lot van Hooijdonk stuurde zakelijke mails met privéadres, gemeenteraad wil opheldering

Niet alleen over de mails van Van Hooijdonk zijn vragen, ook over haar lidmaatschap van Energie-U. Dat is een club van Utrechters die probeert de stad te verduurzamen op het gebied van energie. Energie-U praat ook mee over de toekomst van polder Rijnenburg. Van Hooijdonk is portefeuillehouder op dat onderwerp, dus zegde ze haar lidmaatschap op. De partijen willen nu van haar weten waarom ze eerder een andere afweging maakte over dat lidmaatschap.