Jelle is nu een jaar fietsburgemeester van Utrecht: 'Moet nog vaak uitleggen wat ik doe'

Het idee van zo'n deel-duofiets is niet nieuw. Op 35 plekken in Nederland, onder meer in steden als Leiden, Rotterdam en Amsterdam is via één van de projecten van Fietsmaatjes.nl al zo'n duofiets te reserveren. Maar in Utrecht ontbreekt zoiets nog. "Dat is natuurlijk raar. We noemen onszelf 'Wereldfietsstad', maar dan moet je ook wat doen voor mensen die niet een normale fiets kunnen gebruiken."