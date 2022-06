Utrechtse voetbaliconen van nu en vroeger dragen voor één dag hun jeugdshirt

Zeist - Op de training van het Nederlands elftal in Zeist was Justin Timber vandaag in een shirt van het Utrechtse DVSU te bewonderen en Mathijs de Ligt in het tricot van FC Abcoude. Ter gelegenheid van de tweede editie van De Nationale Voetbaldag droegen de internationals allemaal het shirt van de amateurclub waar ze ooit begonnen met voetballen.