Schoolreisjes in gevaar door personeelstekort: 'Minder bussen, minder chauffeurs, meer vraag'

En naast beschikbaarheid van busvervoer is er nog een probleem: de prijzen. Op de Willem Alexanderschool in Woerden gaan vrijdag zo'n 220 kinderen op uitje. "Iedereen is enthousiast", zegt adjunct-directeur Niels Immel. De kinderen in de onderbouw gaan naar speeltuin Linnaeushof in Heemstede en de bovenbouwers worden naar De Efteling in Kaatsheuvel gebracht. Immel: "Dit is compensatie voor de afgelopen twee jaar waarin het niet kon dus we nemen de onder- én bovenbouw mee." Maar de vrolijke dag voor de kinderen was niet makkelijk geregeld.