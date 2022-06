Cuneraheuvel, -laan en -toren in Rhenen; maar wie was Cunera?

Rhenen - De Cuneraheuvel, de Cunerakerk of de Cuneralaan; wie weleens in Rhenen en omstreken is geweest, kan de naam niet ontgaan zijn. Maar wie was Cunera en waarom is ze alomtegenwoordig in het stadje? Een aantal Rhenaren wordt het binnenkort uitgelegd in een openluchtvoorstelling waaraan een groot deel van de stedelingen meedoet. Eén van de initiatiefnemers van het stuk is Ester Lammers die precies weet te vertellen wie de vrouw was.