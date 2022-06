Provincie Utrecht haalt bakzeil in hoger beroep, vossenjacht blijft voorlopig verboden

Al lang steggelen dierenrechtenorganisaties en agrarische bedrijven over de vraag of de afschot van vossen nodig is om weidevogels te beschermen. "Met veel moeite proberen we met allerlei maatregelen de weidevogelstand op peil te houden. Dat lukt heel goed, onder meer door goed overleg met faunabeheer over het bestrijden van de vos", zei bestuurslid Marcel Vedder van Collectief Eemland eerder tegen RTV Utrecht. Volgens hem roven vossen de nesten van de weidevogels wel degelijk leeg. "Dat hebben we ook op camerabeelden staan."