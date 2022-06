OM eist 2,5 jaar cel in hoger beroep tegen man die hardloper doodreed op Utrechtse Spinozaweg

De inmiddels 27-jarige verdachte zou in april 2020 hardloper Tim (30) hebben doodgereden op een zebrapad op de Spinozaweg. Het slachtoffer was samen met zijn moeder een stukje aan het rennen toen hij werd aangereden. Volgens justitie reed de bestuurder veel te hard (tussen 67 en 94 kilometer per uur, waar maximaal 50 is toegestaan) én sloeg hij op de vlucht na de botsing. Hij meldde zich uren later op een politiebureau.