Eén jaar na de valwind in Leersum: 'Die enorme kracht was onvoorstelbaar, dit willen we nooit meer meemaken'

Op de bewakingscamera zie je binnen een minuut het weer compleet omslaan van warm en zonnig naar een enorme regenstorm met hagel. Terwijl Amanda in de boerderij op zoek is naar tiewraps weet haar vriendin net op tijd de boerderij in te vluchten. De oude eikenbomen schudden heftig heen en weer. Een kat vlucht nog net op tijd weg. Dakpannen vliegen in het rond en op de camera is het niet goed te zien door de vele regen, maar een minuut later liggen de eikenbomen om. “We moesten in de woonkamer in het midden gaan staan van mijn vader. En toen we daarna naar buiten gingen was het één grote bende.”