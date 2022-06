Reproductiegetal coronavirus op hoogste niveau sinds februari

Provincie Utrecht - De snelheid waarmee het coronavirus zich verspreidt, loopt weer iets op. Het zogeheten reproductiegetal is vandaag gestegen naar 1,21. Dat is het hoogste niveau sinds eind februari, ruim drie maanden geleden. Ook het aantal bevestigde besmettingen stijgt, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het te vroeg om te zeggen of er een nieuwe coronagolf op komst is.