Provincie Utrecht wil stikstofprobleem samen met boeren oplossen: ‘Een taaie en moeilijke klus’

Echt lekker werd ze vanmorgen niet wakker. Mirjam Sterk is als gedeputeerde bij de provincie belast met het stikstofdossier. Dat er een stevig pakket aan maatregelen aan zat te komen was wel duidelijk. "Toch zijn we zelf ook verrast", zegt Sterk. "We hebben echt een hoge doelstelling gekregen." De stikstofuitstoot in de Gelderse Vallei moet met 58 procent naar beneden. Voor boeren die dicht bij een Natura-2000 gebied zitten kan dat percentage nog hoger uitvallen.