Klimaatbestendig tuinieren, zo doe je dat

Zachtere winters, hetere zomers. Wie van tuinieren houdt merkt het aan de planten in de tuin. Het voorjaar was droog en afgelopen weken vielen er zware buien. Wat maandenlang tekort kwam, viel ineens in een paar dagen tijd. "In je tuin kun je daar op anticiperen", zegt Gerard. Zijn eigen tuin heeft hij tijdens de eerste lockdown helemaal omgegooid. " Alle tegels zijn eruit, die heb ik stukgeslagen en er een rotstuintje van gebouwd. Mijn straat en paadjes zijn grind dus al het regenwater zakt rustig in de bodem weg. Ik heb mijn regenpijp afgekoppeld, die loopt nu via een dakje van het kippenhok. Al met al komt het water netjes mijn tuin in. Door die rare zware buien van de afgelopen jaren ben ik daarmee aan de gang gegaan."