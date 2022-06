Man uit Baarn wurgde vriendin en zette haar ondersteboven in auto bij hotel in Eemnes, OM eist 12 jaar cel wegens doodslag

De politie kwam de zaak op het spoor na tips uit de omgeving van de verdachte. Hij vertelde zijn halfbroer wat hij had gedaan. Daarna werd de vrouw in de auto in Eemnes gevonden. De verdachte zelf werd later die dag aangehouden in Amersfoort, nadat het signalement van zijn auto en zijn kenteken waren verspreid. Hij zegt dat hij sinds de fatale avond in paniek was en onderweg was naar zijn advocaat om zich later die dag bij de politie te melden.