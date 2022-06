Brandweer haalt geschrokken glazenwasser uit bakje op achtste etage bij Stadskantoor Utrecht

Utrecht - In Utrecht heeft een glazenwasser korte tijd vastgezeten in een buitenlift, ter hoogte van de 8e etage van het Stadskantoor. Vanwege een storing kon het bakje niet meer omhoog en ook niet naar beneden. De brandweer in Utrecht was uitgerukt om de man te hulp te schieten en dat lukte uiteindelijk met de inzet van het hoogtereddingsteam.