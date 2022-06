Nieuw coalitieakkoord in Rhenen

Op 23 juni wordt het akkoord tijdens een extra raadsvergadering aangeboden aan de burgemeester en besluit de raad over de benoeming van de wethouders. Op die dag worden de wethouders ook beëdigd en geïnstalleerd. Deze vergadering is openbaar en bij te wonen in het huis van de gemeente of te volgen via de livestream van de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.