Brandstofprijzen door het dak: leaserijder moet snelwegpomp mijden en bedrijven vergroenen hun wagenpark

In het ultieme geval kan het tanken langs de snelweg worden verboden door de brandstofpas daarvoor te blokkeren, zegt De Jong van leasebedrijf Terberg. "Dit gebeurt eerder bij de grotere ondernemingen. Wij kunnen dat technisch regelen en dat is ook prima, maar idealiter zijn medewerkers intrinsiek gemotiveerd om mee te denken met het bedrijfsresultaat. Dat is ook iets waarvoor wij zelf willen staan: gedragsverandering. Om dat te bereiken is het ook goed om de leaserijder inzicht te geven in de kosten per maand, dan schrikken ze vaak. Het is bekend dat tankpashouders vaak niet weten wat een liter brandstof kost, maar daar kan je je nu eigenlijk niet meer achter verschuilen, want het is overal in het nieuws."