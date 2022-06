Filmploeg RTV Utrecht bestolen en mishandeld in Kanaleneiland

"RTV Utrecht is geschrokken van wat er vandaag gebeurd is met onze twee collega’s en onze zorgen gaan nu in eerste instantie uit naar hen", zegt Hoofd Nieuws Wim Kramer. "We weten nog niet precies alle details, maar geweld gebruiken tegen journalisten die hun werk doen kan en mag nooit. RTV Utrecht zal aangifte doen van geweldpleging en diefstal van een camera."