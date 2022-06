Politie zoekt getuigen in zaak dode man in Utrechtse sloot

Of het om zelfmoord, een ongeluk of een misdrijf gaat, weet de politie niet. "Dat is ingewikkeld om nu al te zeggen. Wij hebben in ieder geval nog niet een aanwijzing om uit te gaan van een misdrijf. Ook omdat de overleden man geen enorme verwondingen aan zijn lichaam had. Om dat helemaal uit te sluiten, moeten we eerst alle feiten op tafel hebben. Daarom doen we ook een oproep aan voorbijgangers, en anderen die mogelijk informatie hebben, zich te melden bij ons."