Taakstraf voor IJsselsteinse (62) coronademonstrant na 'buitensporig geweld' tegen ME

De mannen hoorden tot een groep van ongeveer tachtig tot honderd betogers die op zaterdag 8 mei 2021 de confrontatie met de politie zochten, nadat burgemeester Jan Luteijn van Barneveld een onaangekondigde protestmars in de kern van Barneveld had verboden. Het grootste deel van de ongeveer duizend demonstranten vertrok nadat het verbod was afgekondigd. Een kleine honderd deelnemers gingen niet weg en zocht de confrontatie met de ME.