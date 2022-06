Boze reacties na mishandeling filmploeg RTV Utrecht: 'Het aantal incidenten neemt toe en daar moeten we als samenleving iets mee'

Teixeira: "Het is altijd reactief, omdat we reageren op een incident. Je moet zo'n initiatief niet nodig hebben. Dat is dus helaas niet het geval, dus het is goed dat het er is. We verzamelen meldingen die we binnenkrijgen van dit soort incidenten, maar ook van stalking en doxing. Verder doen we ook dingen zoals beveiligingscamera's installeren bij collega's thuis, we helpen met een noodknop en we geven gratis trainingen over de-escaleren en hoe je bijvoorbeeld risicio's moet inschatten in bepaalde situaties."