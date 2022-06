Politie stuit op 'mobiele bandieten' na winkeldiefstal op Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Utrecht - Bij een winkeldiefstal op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is de politie in de zoektocht naar de dader op een nog veel grotere vangst gestuit. In de auto van de verdachte werd een grote voorraad toiletartikelen gevonden. De politie vermoedt dat het om "mobiel banditisme" gaat, een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit.