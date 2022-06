Eén jaar na de valwind: hoe het Lombokbos langzaamaan herstelt

Leersum - Afgeknapte bomen die als gebroken luciferstokjes de lucht in steken, wandelroutes die bedolven liggen onder takken, boomstronken en bladeren, een grote open leegte in de lucht die normaal gesproken gevuld is met de schaduw van de boombladeren. Op 18 juni 2021 werd het Lombokbos in Leersum in een klap verwoest door een valwind. In een jaar tijd is er veel gebeurd in het bos.