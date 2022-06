Nasir (16) wil buurthuis en Cruijff Court voor jongeren in Woerden-West: 'Er is hier niks, we vervelen ons'

Die is wel nodig, zegt hij. “Want als we buiten staan, wordt er snel geklaagd door buurtbewoners”, vertelt Nasir. Zo is er een voetbalkooi te vinden aan de Jan Steenstraat, waar jongeren elkaar vaak ontmoeten. Achter dat veld staat een appartementencomplex. “Mensen schreeuwen dan vanaf het balkon: ga weg! Als we op een speelplein staan, komen er ouders klagen dat we stil moeten zijn omdat er kleine kinderen wonen. Staan we op het schoolplein, dan komt al snel de politie om te zeggen dat we van het plein af moeten. Maar waar moeten we dan spelen? Waar kunnen wij chillen?”