Toen de Beach Boys naar Baambrugge kwamen: 'Ze waren gewoon onderdeel van de inventaris'

Baambrugge - Het is moeilijk voor te stellen dat een van een van de grootste bands van de wereld uitgerekend Baambrugge koos om een album op te nemen. Toch gebeurde het. The Beach Boys streken in 1972 neer in het plaatsje bij de provinciegrens en lieten daar de plaat 'Holland' vastleggen. Dat is precies 50 jaar geleden en daarom maakte RTV Utrecht een podcast en een item waarin we spraken met inwoners uit Baambrugge die er toentertijd bij betrokken waren.