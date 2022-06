Podcast Stadhuisplein: 'GroenLinks heeft het best onderhandeld voor een nieuwe coalitie'

Dat GroenLinks de winnaar is, blijkt ook uit de plannen voor polder Rijnenburg. D66 en de PvdA zeiden in de campagne dat ze zo snel mogelijk willen gaan bouwen, maar in het akkoord is dat uitgesteld op zijn minst tot 2035 en afhankelijk gemaakt van de komst van een tram. "Slappe hap", vindt Tom Staal. "2035, dat geeft nog vijftien jaar de tijd om er nog over te soebatten. En dan gebeurt er nog niets." Ook de afhankelijkheid van een tram kan niet op applaus rekenen. "Lot (van Hooijdonk) en trams, dat is geen gelukkige combi", memoreert Van den Bergh aan de aanleg van de sneltram naar De Uithof. "Het boeit me niet of er een tram komt, er moeten huizen komen. Zo is er nog nooit gebouwd in Nederland." In Japan leggen ze eerst de infrastructuur aan en gaan dan pas bouwen. In Nederland is dat niet gebruikelijk, betoogt de oud-wethouder.