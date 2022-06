Een jaar na de valwind: Alex en Emmy zetten campingstoeltjes klaar in de kelder ‘om te vluchten’ als het nodig is

Een dag na de storm in 2021 troffen we Alex Luijendijk aan bij zijn auto aan de Lomboklaan in Leersum. Een enorme boom ligt op het dak van de Peugeot en de voorruit is gebarsten. Een jaar later staat er een nieuwe auto, een rode Renault. "Die vorige was een 6-cilinder diesel, dus dit is wel even wat anders. Maar de rollator past er goed in en hij heeft een hoge instap, dus op onze leeftijd is dat wel fijn.” De beschadigde Peugeot is verkocht aan een opkoper, want reparatie zag Lex niet meer zitten. Hij heeft goede herinneringen aan zijn oude auto. "Daarmee hebben we heel Europa gezien en prachtige reizen gemaakt."