'Brand' in geldwagen blijkt op hol geslagen rookgenerator

Uiteindelijk bleek een op hol geslagen rookgenerator de boosdoener. "We hebben dus niks hoeven blussen. Het bleek om een technische mankement in de rookgenerator te gaan. Die zitten in geldwagens ter beveiliging", legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht uit. "Waarom die precies is afgegaan, weet ik niet. Dat blijft allemaal geheim als het om waardetransport gaat."