Beiaardiers doen examen in Amersfoort: 'Bij uitstek het instrument waarmee je kunt inspelen op de actualiteit'

Dat is belangrijk omdat het klokkenspel bij uitstek een instrument is waarmee je kunt inspelen op de actualiteit. "Als een componist of muzikant het loodje legt, is het altijd aardig die de dag erna te herdenken. Soms betekent dat dat je over hun melodieën moet kunnen improviseren." Voor het examen had het niet doorgaan van het concert van de Rolling Stones zo'n thema kunnen zijn, stelt Winter. "Helaas had ik de thema's daarvoor gisteren al doorgestuurd naar de studenten."