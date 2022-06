Coalitieakkoord in Woerden: veel woningbouw en stevige inzet op verduurzaming (ook met windturbines)

Wat de coalitie belangrijk vindt, is dat er meer samen moet worden gewerkt met de inwoners. Dorps- en wijkplatformen krijgen daar een belangrijke rol in. De coalitie wil graag zien dat er agenda’s komen waarin opgaven staan per dorpskern of gebied. Daarnaast willen de partijen besluiten nemen over bijvoorbeeld de dorpshuizen in Kamerik en Zegveld, de plannen voor woningen in Harmelen en versterking van de voorzieningen in Staatsliedenkwartier, Molenvliet en Schilderskwartier.